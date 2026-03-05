Майкл Кэррик назвал причину поражения «Ман Юнайтед» в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объяснил выездное поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Отметим, с 45-й минуты «красные дьяволы» действовали в большинстве.

«Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве. Проблема в качестве игры. Никаких оправданий: мы все принимаем на себя ответственность и осознаём ситуацию», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Для «Манчестер Юнайтед» это первое поражение под руководством Майкла Каррика. Ранее «красные дьяволы» выиграли шесть матчей под его управлением, а также один раз сыграли вничью. Клуб набрал 51 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.