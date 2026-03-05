Скидки
Майкл Кэррик назвал причину поражения «Ман Юнайтед» в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объяснил выездное поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Отметим, с 45-й минуты «красные дьяволы» действовали в большинстве.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 45+6'     1:1 Каземиро – 45+9'     2:1 Осула – 90'    
Удаления: Рэмси – 45+1' / нет

«Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве. Проблема в качестве игры. Никаких оправданий: мы все принимаем на себя ответственность и осознаём ситуацию», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

Для «Манчестер Юнайтед» это первое поражение под руководством Майкла Каррика. Ранее «красные дьяволы» выиграли шесть матчей под его управлением, а также один раз сыграли вничью. Клуб набрал 51 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

