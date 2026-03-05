«Мы боремся за титул». Тренер ЦСКА Челестини высказался о соперничестве с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о соперничестве с «Краснодаром» после победы над чёрно-зелёными в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Домашняя для москвичей игра завершилась со счётом 3:1.
«Наши игры с «Краснодаром» — большие матчи. Соперник уважает нас, а мы его. Мы боремся за титул, хотим дальше пройти в Кубке. Наше соперничество в этом сезоне началось ещё в июле, когда мы победили «Краснодар» в матче за Суперкубок. Так что в этих играх зрители видят два коллектива, играющих на победу. Подобные матчи особенно нравятся болельщикам», — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
- 5 марта 2026
-
06:58
-
06:50
-
06:44
-
05:44
-
04:54
-
04:43
-
04:32
-
04:23
-
04:16
-
03:58
-
03:48
-
03:42
-
02:57
-
02:46
-
02:38
-
01:46
-
01:21
-
01:19
-
01:15
-
01:02
-
00:54
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:03
-
00:03
- 4 марта 2026
-
23:58
-
23:52