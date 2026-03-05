«Мы боремся за титул». Тренер ЦСКА Челестини высказался о соперничестве с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о соперничестве с «Краснодаром» после победы над чёрно-зелёными в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Домашняя для москвичей игра завершилась со счётом 3:1.

«Наши игры с «Краснодаром» — большие матчи. Соперник уважает нас, а мы его. Мы боремся за титул, хотим дальше пройти в Кубке. Наше соперничество в этом сезоне началось ещё в июле, когда мы победили «Краснодар» в матче за Суперкубок. Так что в этих играх зрители видят два коллектива, играющих на победу. Подобные матчи особенно нравятся болельщикам», — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.