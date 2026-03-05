Скидки
Никитин назвал клуб РПЛ, который стал для него главным открытием весенней части сезона

Комментарии

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин рассказал, какая команда в весенней части сезона Мир РПЛ стала для него главным открытием.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мрезиг – 39'     0:2 Мубарик – 45+3'    
Удаления: Лангович – 31' / нет

«Для меня махачкалинское «Динамо» — главное открытие весенней части сезона. Они стали увереннее играть с мячом, добавили полузащитника в центр. При этом команда не потеряла оборонительные качества. Вадим Евсеев меняет стереотипы о себе, что его команды «не про голы», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева рестартовало в весенней части сезона-2025/2026 с двух побед подряд. 28 февраля дагестанцы со счётом 2:1 обыграли на своём поле «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ. 4 марта «Динамо» в гостях победило «Ростов» (2:0) в игре второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
