ЦСКА обыграл «Краснодар», определились финалисты Кубка Испании. Главное к утру
ЦСКА в большинстве одержал волевую победу в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в баскском дерби и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским «Атлетико», российская теннисистка Анастасия Захарова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев представительницу Германии Эллу Зайдель. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА в большинстве одержал волевую победу над «Краснодаром» в полуфинале Кубка России.
- «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Кубка Испании.
- Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Радукану.
- Дубль Маклауда принёс «Авангарду» победу над ХК ЦСКА в Москве.
- «Ньюкасл Юнайтед» в меньшинстве вырвал победу над «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ.
- Гол и передача Арсения Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть по буллитам «Торонто».
- «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ.
- Россиянка Анна Блинкова с победы стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.
- Дубль Ливо помог «Трактору» разгромить в гостях «Торпедо» со счётом 5:0.
- Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Нью-Йорк». Гилджес-Александер набрал 26 очков.
- Гол Барбашёва и пас Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в OT «Детройт» после счёта 1:3.
- «Арсенал» победил «Брайтон» в 29-м туре АПЛ благодаря быстрому голу Букайо Саки.
- Оксана Селехметьева завершила выступление на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.
- «Челси» одержал волевую разгромную победу над «Астон Виллой» в АПЛ, Педро оформил хет-трик.
- «Локомотив» одержал седьмую победу подряд, одолев в Ярославле ХК «Сочи».
