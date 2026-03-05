ЦСКА обыграл «Краснодар», определились финалисты Кубка Испании. Главное к утру

ЦСКА в большинстве одержал волевую победу в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в баскском дерби и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским «Атлетико», российская теннисистка Анастасия Захарова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев представительницу Германии Эллу Зайдель. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».