5 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, Кубок России, АПЛ, лыжи, теннис

ЦСКА обыграл «Краснодар», определились финалисты Кубка Испании. Главное к утру
Комментарии

ЦСКА в большинстве одержал волевую победу в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в баскском дерби и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с мадридским «Атлетико», российская теннисистка Анастасия Захарова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, одолев представительницу Германии Эллу Зайдель. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА в большинстве одержал волевую победу над «Краснодаром» в полуфинале Кубка России.
  2. «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Кубка Испании.
  3. Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Радукану.
  4. Дубль Маклауда принёс «Авангарду» победу над ХК ЦСКА в Москве.
  5. «Ньюкасл Юнайтед» в меньшинстве вырвал победу над «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ.
  6. Гол и передача Арсения Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть по буллитам «Торонто».
  7. «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ.
  8. Россиянка Анна Блинкова с победы стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.
  9. Дубль Ливо помог «Трактору» разгромить в гостях «Торпедо» со счётом 5:0.
  10. Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Нью-Йорк». Гилджес-Александер набрал 26 очков.
  11. Гол Барбашёва и пас Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть в OT «Детройт» после счёта 1:3.
  12. «Арсенал» победил «Брайтон» в 29-м туре АПЛ благодаря быстрому голу Букайо Саки.
  13. Оксана Селехметьева завершила выступление на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.
  14. «Челси» одержал волевую разгромную победу над «Астон Виллой» в АПЛ, Педро оформил хет-трик.
  15. «Локомотив» одержал седьмую победу подряд, одолев в Ярославле ХК «Сочи».
