Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: в какой раз уже «Краснодар» плохо вкатывается в сезон

Александр Гришин: в какой раз уже «Краснодар» плохо вкатывается в сезон
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре «Краснодара» в весенней части сезона-2025/2026 после выездного поражения от красно-синих (1:3) в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«С «Ростовом» «Краснодар» плохо сыграл. В какой раз уже они плохо вкатываются в сезон. Летом проиграли Суперкубок, например. Им нужно две‑три игры на разгон. ЦСКА играл основным составом, «Краснодар» — вторым. Все понимали, что даже в случае поражения в этом раунде ты продолжишь борьбу за Кубок. Когда «Краснодар» повёл 1:0, Мусаев решил выпустить основных, но ребята, видимо, не настроились. ЦСКА показал сумасшедшую самоотдачу», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В первом матче весенней части сезона «Краснодар» со счётом 2:1 обыграл на своём поле «Ростов» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. 4 марта чёрно-зелёные уступили в гостях ЦСКА со счётом 1:3 в первой полуфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Краснодар» упустил не только победу, но и ничью с ЦСКА! Огненный матч в Кубке! LIVE
Live
«Краснодар» упустил не только победу, но и ничью с ЦСКА! Огненный матч в Кубке! LIVE

Видео: Арман Царукян поздравил ФК «Краснодар» с днём рождения

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android