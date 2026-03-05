Александр Гришин: в какой раз уже «Краснодар» плохо вкатывается в сезон

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре «Краснодара» в весенней части сезона-2025/2026 после выездного поражения от красно-синих (1:3) в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

«С «Ростовом» «Краснодар» плохо сыграл. В какой раз уже они плохо вкатываются в сезон. Летом проиграли Суперкубок, например. Им нужно две‑три игры на разгон. ЦСКА играл основным составом, «Краснодар» — вторым. Все понимали, что даже в случае поражения в этом раунде ты продолжишь борьбу за Кубок. Когда «Краснодар» повёл 1:0, Мусаев решил выпустить основных, но ребята, видимо, не настроились. ЦСКА показал сумасшедшую самоотдачу», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В первом матче весенней части сезона «Краснодар» со счётом 2:1 обыграл на своём поле «Ростов» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. 4 марта чёрно-зелёные уступили в гостях ЦСКА со счётом 1:3 в первой полуфинальной встрече Пути РПЛ Кубка России.

