Агкацев заявил о факте расизма в адрес Кордобы со стороны фанатов ЦСКА в игре Кубка России

Агкацев заявил о факте расизма в адрес Кордобы со стороны фанатов ЦСКА в игре Кубка России
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о расизме по отношению к форварду Джону Кордобе в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они [болельщики] много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось. Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал. Не знаю, как он должен по протоколу реагировать. Хотелось бы, чтобы как-то отреагировали. Нам не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф. Мы просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось», — приводит слова Агкацева «Советский спорт».

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Комментарии
