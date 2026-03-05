Скидки
Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 5 марта 2026 года

Сегодня, 5 марта, состоятся матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 5 марта (время московское)

Второй этап 1/4 финала Пути регионов:

18:30. «Арсенал» Тула — «Локомотив».

1/2 финала Пути РПЛ:

20:45. «Динамо» Москва — «Спартак».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
