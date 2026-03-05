«Динамо» — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 5 марта, состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Последние пять матчей между «Динамо» и «Спартаком»:

06.12.2025. РПЛ. «Спартак» — «Динамо» — 1:1;

13.09.2025. РПЛ. «Динамо — «Спартак» — 2:2;

11.05.2025. РПЛ. «Динамо» — «Спартак» — 2:0;

29.04.2025. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» — 2:1;

02.10.2024. Кубок России. «Динамо» — «Спартак» — 2:3.

