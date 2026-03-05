«Будьте добрее». Круговой обратился к болельщикам ЦСКА в ответ на обидные комментарии

Футболист московского ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам армейского клуба после победы в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». ЦСКА добыл победу со счётом 3:1. После этой встречи Круговой припомнил болельщикам обидные комментарии и сообщения, полученные несколькими днями ранее из-за поражения от «Ахмата» (0:1) в Мир РПЛ.

«И это 1/10 того, что мы получаем и читаем после каждой осечки, после неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте команду в любых ситуациях. Всех с победой ещё раз!» — написал Круговой в своём телеграм-канале, прикрепив скриншоты обидных комментариев болельщиков.