«Будьте добрее». Круговой обратился к болельщикам ЦСКА в ответ на обидные комментарии
Футболист московского ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам армейского клуба после победы в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». ЦСКА добыл победу со счётом 3:1. После этой встречи Круговой припомнил болельщикам обидные комментарии и сообщения, полученные несколькими днями ранее из-за поражения от «Ахмата» (0:1) в Мир РПЛ.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«И это 1/10 того, что мы получаем и читаем после каждой осечки, после неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте команду в любых ситуациях. Всех с победой ещё раз!» — написал Круговой в своём телеграм-канале, прикрепив скриншоты обидных комментариев болельщиков.
