Лион — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Динамо — Спартак: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России начнется в 20:45 5 марта 2026 года

«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 5 марта, состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Кубок России: топ-матч «Динамо» Москва — «Спартак» и привет из Первой лиги
Кубок России: топ-матч «Динамо» Москва — «Спартак» и привет из Первой лиги
