«Всё по процедуре». Мажич — об отменённом голе «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» Алексей Сухой правильно отменил гол калининградской команды. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно — всё по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным.

Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».

