Стали известны подробности переговоров между РПЛ и кандидатами на роль титульного спонсора

«Альфа-Банк» — главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С «Альфа-Банком» ведутся самые продвинутые переговоры. Глава РПЛ Александр Алаев уже давно ведёт общение с топ-менеджерами банка о партнёрстве. Уже обсуждаются цифры, сейчас красный банк выглядит фаворитом», — добавил источник «Чемпионата».

Что касается других кандидатов, то с «Т-банком» был пока только один переговорный контакт. Но они тоже претенденты, пусть и проигрывают гонку «Альфе»: переговоры на начальной стадии. Wildberries же тоже претендент. Но первый контакт между главой лиги и переговорщиками со стороны ритейлера ожидается в ближайшее время.