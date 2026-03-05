Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России
Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 5 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«От матча «Динамо» — «Спартак» ожидаю того же, что от игры ЦСКА — «Краснодар». Вчера был блестящий матч. Было много болельщиков — это очень важно. Хотелось бы и сегодня увидеть много болельщиков, а также высокий уровень футбола и судейства», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
