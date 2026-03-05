Юрий Сёмин: ЦСКА — «Краснодар» — одна из лучших игр, был настоящий кубковый матч

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (3:1).

«Мне очень понравилась игра. На мой взгляд, на сегодняшний момент это была одна из лучших, если не лучшая игра с обеих сторон. ЦСКА вчера превзошёл «Краснодар», особенно в атакующих действиях. Глебов, Кисляк блестяще сыграли. Оборона ЦСКА также сыграла хорошо. Был настоящий кубковый матч. Было мало остановок, имитаций, падений. Судьи нечасто прибегали к просмотру различных ситуаций. Матч получился очень интересным», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.