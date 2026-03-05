Орлов: уход Дивеева — большой просчёт ЦСКА, другие защитники хуже Игоря
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о поражении московского ЦСКА в матче с «Ахматом». Игра 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 завершилась в пользу грозненского коллектива со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Потеря Мойзеса и Облякова явно сказалась. Их явно не хватало ЦСКА в матче с «Ахматом». И то, что от них ушёл Дивеев, это большой просчёт. Центральные защитники, которые есть сейчас в ЦСКА, они хуже, чем Дивеев. А Лусиано ещё нужно сыграться с новыми футболистами, чтобы их футбольный интеллект сблизился, понимаете?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
