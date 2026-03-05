Микель Артета пожаловался на эмоциональные проблемы в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что игроки его команды переживают не самый лучший эмоциональный период, отметив, что у футболистов «канониров» очень много проблем. По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 67 очков за 30 матчей.

«Эмоционально нам приходится справляться со всем тем, с чем мы в итоге сталкиваемся. У многих игроков хватает проблем, они толком не тренируются и вынуждены проходить через всё это.

Поэтому я очень ценю то, что они делают», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».