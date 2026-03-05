Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета пожаловался на эмоциональные проблемы в «Арсенале»

Микель Артета пожаловался на эмоциональные проблемы в «Арсенале»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что игроки его команды переживают не самый лучший эмоциональный период, отметив, что у футболистов «канониров» очень много проблем. По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 67 очков за 30 матчей.

«Эмоционально нам приходится справляться со всем тем, с чем мы в итоге сталкиваемся. У многих игроков хватает проблем, они толком не тренируются и вынуждены проходить через всё это.

Поэтому я очень ценю то, что они делают», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» победил «Брайтон» в 29-м туре АПЛ благодаря быстрому голу Букайо Саки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android