«Меня это коробит, как по сердцу!» Непомнящий — о выкриках фанатов ЦСКА в адрес Кордобы
Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на разговоры о том, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Это катастрофа! Мы живём в таком многонациональном государстве! Если такие моменты есть, то это просто невоспитанные люди. Да, меня это коробит, потому что я много лет прожил в африканских странах. Для меня это как по сердцу. Клуб не должен от этого страдать. Нужно найти и наказать тех, кто выкрикивал. Я же знаю, как ЦСКА работает с болельщиками. Там всё с этим налажено», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
