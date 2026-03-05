«Меня это коробит, как по сердцу!» Непомнящий — о выкриках фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на разговоры о том, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

«Это катастрофа! Мы живём в таком многонациональном государстве! Если такие моменты есть, то это просто невоспитанные люди. Да, меня это коробит, потому что я много лет прожил в африканских странах. Для меня это как по сердцу. Клуб не должен от этого страдать. Нужно найти и наказать тех, кто выкрикивал. Я же знаю, как ЦСКА работает с болельщиками. Там всё с этим налажено», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.