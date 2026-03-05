Валерий Непомнящий: ЦСКА реабилитировался за матч с «Ахматом», удивили со знаком плюс

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Игра прошла 4 марта в Москве и завершилась уверенной победой армейской команды со счётом 3:1. До этого в игре Мир РПЛ ЦСКА уступил «Ахмату» (0:1).

«ЦСКА вполне реабилитировался за первый матч. Если по игры с «Ахматом» был удивлён со знаком минус, то вчера со знаком плюс. Порадовали изо всех сил качественной игрой. В первом тайме пропустили, но нашли силы и возможности всё решить. Психологическим настроем тоже порадовали», — сказал Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.