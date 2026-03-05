«Фламенго» назначил экс-тренера «Монако» Жардима на место уволенного Филипе Луиса

Пресс-служба бразильского «Фламенго» объявила о назначении на должность главного тренера первой команды португальца Леонарду Жардима. Накануне стало известно, что из «Фламенго» был уволен Филипе Луис. С 57-летним Жардимом бразильский клуб заключил контракт до декабря 2027 года.

Ранее Леонарду тренировал лиссабонский «Спортинг», греческий «Олимпиакос», «Монако» и некоторые другие команды. «Монако» под руководством Жардима становился чемпионом Франции и добирался до стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

По состоянию на сегодняшний день «Фламенго» с четырьмя очками занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, проведя три матча.