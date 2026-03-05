В Wildberries отреагировали на информацию об общении компании с РПЛ по спонсорству

В пресс-службе объединённой компании Wildberries&Russ отреагировали на информацию об общении организации с Мир РПЛ по спонсорству. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Wildberries является одним из претендентов на роль титульного спонсора Российской Премьер-Лиги.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведёт диалог с РПЛ», — сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries&Russ корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Отметим, что главным кандидатом на роль титульного спонсора РПЛ является «Альфа-Банк». Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».