Лион — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В Wildberries отреагировали на информацию об общении компании с РПЛ по спонсорству

В пресс-службе объединённой компании Wildberries&Russ отреагировали на информацию об общении организации с Мир РПЛ по спонсорству. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Wildberries является одним из претендентов на роль титульного спонсора Российской Премьер-Лиги.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведёт диалог с РПЛ», — сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries&Russ корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Отметим, что главным кандидатом на роль титульного спонсора РПЛ является «Альфа-Банк». Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».

