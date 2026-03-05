Скидки
Главная Футбол Новости

Орлов рассказал, кого убрал бы из состава «Зенита»

Орлов рассказал, кого убрал бы из состава «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, какого игрока убрал бы из состава «Зенита». Он признался, что посадил бы на скамейку запасных полузащитника Вендела. А в основном составе бы точно играли Максим Глушенков, Педро и Луис Энрике.

— Должен ли Энрике выходить в старте вместо Глушенкова?
— Дело даже не в Глушенкове. Я бы убрал [из состава] Вендела, а Педро опустил бы вниз. И они бы все вместе играли, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Вендел неоднократно опаздывал на зимние сборы «Зенита». В сезоне-2025/2026 он также приехал на сборы на неделю позже указанного срока. Клуб оштрафовал бразильца на крупную сумму.

