«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу расистских выкриков со стороны фанатов ЦСКА

Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг заявил, что «быки» обратились в ЭСК по факту расистских выкриков со стороны болельщиков ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Прошедшая накануне встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

— Будет ли «Краснодар» обращаться в ЭСК?

— Во-первых, мы подали запрос в ЭСК за разъяснениями по поводу неправомерного, по нашему мнению, удаления Джованни. Становится нехорошей тенденцией, что в наших играх с ЦСКА в Москве часто происходят необоснованные удаления игроков «Краснодара».

Во-вторых, мы подаём жалобу в КДК с просьбой рассмотреть оскорбления в виде расистских выкриков в адрес наших игроков с фанатской трибуны ЦСКА. Все нужные видео мы направили в ЭСК, — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.