Игроки «Краснодара» устроили хаос в раздевалке стадиона ЦСКА — много мусора и дыра в двери

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём телеграм-канале показал состояние раздевалки на домашнем стадионе армейцев после матча с «Краснодаром». Команды встречались в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, игра завершилась победой москвичей со счётом 3:1.

Футболисты «Краснодара» оставили в раздевалке много мусора, а также проломили дверь.

«Краснодар» оставил после себя хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА:

«По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне… Не солидно», — написал Безуглов в соцсетях, прикрепив видео.