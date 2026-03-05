Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Краснодара» устроили хаос в раздевалке стадиона ЦСКА — много мусора и дыра в двери

Игроки «Краснодара» устроили хаос в раздевалке стадиона ЦСКА — много мусора и дыра в двери
Комментарии

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём телеграм-канале показал состояние раздевалки на домашнем стадионе армейцев после матча с «Краснодаром». Команды встречались в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, игра завершилась победой москвичей со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

Футболисты «Краснодара» оставили в раздевалке много мусора, а также проломили дверь.

«Краснодар» оставил после себя хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА:

«По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне… Не солидно», — написал Безуглов в соцсетях, прикрепив видео.

Материалы по теме
«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!
«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android