Игроки «Краснодара» устроили хаос в раздевалке стадиона ЦСКА — много мусора и дыра в двери
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём телеграм-канале показал состояние раздевалки на домашнем стадионе армейцев после матча с «Краснодаром». Команды встречались в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, игра завершилась победой москвичей со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
Футболисты «Краснодара» оставили в раздевалке много мусора, а также проломили дверь.
«Краснодар» оставил после себя хаос в раздевалке на стадионе ЦСКА:
«По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне… Не солидно», — написал Безуглов в соцсетях, прикрепив видео.
