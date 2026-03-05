Скидки
Главная Футбол Новости

«По каждому случаю вякает». Бубнов — о словах Смородской про Вендела

«По каждому случаю вякает». Бубнов — о словах Смородской про Вендела
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской о полузащитнике «Зенита» Венделе. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал, что бразилец не умеет читать и писать, Смородская заявила, что находится в шоке от этой информации.

«Реакция Смородской… Ещё одного знатока футбола! Она уже и так наворотила в «Локомотиве» и здесь по каждому случаю вякает. Да тебе дай Энрике (на самом деле речь о Венделе. — Прим. «Чемпионата»), ты, блин, его во все места будешь целовать, чтоб он у тебя играл. Не умеет он ни читать, ни писать. Вендел? Ну Вендел, да, я уже не говорю об Энрике. Такие она заявления делает. И это всё печатают!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

