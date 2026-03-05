Орлов — тренерам «Зенита»: вы чего Луиса Энрике на скамейке держите?! Какова логика?
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о положении бразильского вингера Луиса Энрике в «Зените». Футболист не попал в стартовый состав сине-бело-голубых на матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0). Орлов возмутился этим решением тренерского штаба петербуржцев.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'
«Луис Энрике — кандидат в национальную сборную Бразилии. Вы чего его на скамейке держите?! Какова логика? Пускай он играет. Даже тренер сборной Бразилии говорил об Энрике: «Вот это футболист! Он нам нужен». Зачем же «Зенит» вдруг решил оставить его на скамейке в матче РПЛ? Это же нелогично», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
