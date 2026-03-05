Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига заявил, что погода помешала «Рубину» в матче с «Динамо» Махачкала

Артига заявил, что погода помешала «Рубину» в матче с «Динамо» Махачкала
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что погода стала одним из факторов провала казанского клуба в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

«Перед приездом в Казань мы поработали на сборах в Турции и Сочи. После матча в Махачкале, где нам не удалось реализовать то, что мы нарабатывали, в том числе из-за погодных условий, мы приехали в Казань и сейчас тренируемся на базе клуба. В Казани, несмотря на погоду, всё очень хорошо организовано, поле в хорошем состоянии, у нас есть все условия, чтобы продуктивно работать», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
«Это Махачкала, детка». Евсеев — о погодных условиях в матче между «Динамо» Мх и «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android