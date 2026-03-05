Артига заявил, что погода помешала «Рубину» в матче с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что погода стала одним из факторов провала казанского клуба в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Махачкала (1:2).

«Перед приездом в Казань мы поработали на сборах в Турции и Сочи. После матча в Махачкале, где нам не удалось реализовать то, что мы нарабатывали, в том числе из-за погодных условий, мы приехали в Казань и сейчас тренируемся на базе клуба. В Казани, несмотря на погоду, всё очень хорошо организовано, поле в хорошем состоянии, у нас есть все условия, чтобы продуктивно работать», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».