Главная Футбол Новости

«Краснодар» гневно отреагировал на видео с разгромленной раздевалкой на стадионе ЦСКА

«Краснодар» гневно отреагировал на видео с разгромленной раздевалкой на стадионе ЦСКА
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала эмоциональное сообщение после появления в социальных сетях видео состояния раздевалки на домашнем стадионе ЦСКА после матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Видеоролик опубликовал врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём телеграм-канале. ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.

Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый приём, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба! Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится. Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Новости. Футбол
