Тренер «Рубина» высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем матче 20-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра пройдёт 8 марта.

«Возможно, «Краснодар» — это сильнейшая команда страны на данный момент, она защищает титул. Но у нас свои задачи, нам нужно закончить сезон как можно выше в турнирной таблице. Как любой большой клуб, а «Рубин» — это большой клуб, мы должны показывать реакцию на поражение. Мы должны подходить к этой игре с новым стимулом, мы будем действовать без страха. Моя задача в том числе состоит в том, чтобы наша команда приобрела менталитет победителей. Это процесс, который займёт время. Мы постараемся максимально использовать свои сильные качества и слабые у соперника. А они, безусловно, есть», — цитирует Артигу сайт «Рубина».