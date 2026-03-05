Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Тренер «Рубина» высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ

Тренер «Рубина» высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем матче 20-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Игра пройдёт 8 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Возможно, «Краснодар» — это сильнейшая команда страны на данный момент, она защищает титул. Но у нас свои задачи, нам нужно закончить сезон как можно выше в турнирной таблице. Как любой большой клуб, а «Рубин» — это большой клуб, мы должны показывать реакцию на поражение. Мы должны подходить к этой игре с новым стимулом, мы будем действовать без страха. Моя задача в том числе состоит в том, чтобы наша команда приобрела менталитет победителей. Это процесс, который займёт время. Мы постараемся максимально использовать свои сильные качества и слабые у соперника. А они, безусловно, есть», — цитирует Артигу сайт «Рубина».

