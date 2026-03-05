Орлов: думал, Черчесова возьмут в «Динамо» или «Спартак»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о победе «Ахмата» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу грозненцев.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'
— Я согласен, «Ахмат» должен был выиграть у ЦСКА. С «Ахматом» работает Черчесов, даже не нужно сомневаться в команде. Я думал, Черчесова возьмут в «Динамо» или «Спартак». Потому что это профессионал, который выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии совсем недавно. А как он хорошо работал со сборной России в 2018 году! У него в «Ахмате» подбор игроков неплохой. «Ахмат» был просто сильнее ЦСКА, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
