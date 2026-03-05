Стало известно, когда РФС обсудит с клубами РПЛ вопросы судейства

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что организация обсудит с клубами Мир Российской Премьер-Лиги вопросы судейства 14 марта. Ранее стало известно, что в 19-м туре чемпионата России вмешательства системы видеоасисстента рефери (VAR) были в каждом из восьми матчей.

«Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства — это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновлённые технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ. Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идёт в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате.

14 марта проводим заседание профильной комиссии по VAR, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к возобновлению сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить», — приводит слова Каманцева ТАСС.