Главная Футбол Новости

Антон Зиньковский рассказал, как отказался от трансфера в «Динамо» Киев

Антон Зиньковский рассказал, как отказался от трансфера в «Динамо» Киев
Антон Зиньковский
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Антон Зиньковский рассказал, что мог оказаться в украинском «Динамо» Киев после вылета самарских «Крыльев Советов» в Первую лигу в 2020 году.

«Когда мы вылетели с «Крыльями», я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в Премьер-Лигу. Агент начал искать, а я спокойно тренировался, готовился к сезону. Потом обновилась команда, пришёл Игорь Витальевич (Осинькин). В этот момент со мной связались из «Динамо» Киев, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили – это Лига чемпионов, прямо топ. Но я сразу сказал – наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел», – заявил Зиньковский в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ сборах».

Также игрок раскрыл детали несостоявшихся трансферов в другие команды РПЛ: «Потом был «Краснодар», но предложение было очень сомнительное. И ещё «Сочи» предлагал, когда тренировал Федотов. Да, можно было вернуться в РПЛ ради того, чтобы поиграть, в аренду уйти на сезон. Но по итогу получилось так, что мы собрались всей бандой с чертановскими ребятами, и получилась офигенная история — финал Кубка России и победа в Первой лиге с рекордом», – отметил полузащитник.

Кроме того, Зиньковский рассказал, что им интересовались из чемпионата Франции.

«На одну из моих игр приехал человек из «Монако». И перед матчем Николай Ларин (директор ФК «Чертаново») написал мне, чтобы я сыграл хорошо. В той встрече против «Уфы» я сделал две голевые передачи. После встречи Ларин сказал: «Красавчик, ты сделал хороший шаг для своей карьеры». И только потом я узнал, что на этой игре был представитель из Монако, просматривал меня. Но не для «Монако», как я понял, а для чемпионата Франции. И это был единичный случай.

Естественно, я надеялся, что будет вариант в Европе, но… Прямо конкретного предложения никогда не было, поэтому я никогда об этом и не думал», – добавил футболист.

Комментарии
