Арсенал Тула — Локомотив: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России начнётся в 18:30 мск 5 марта 2026

«Арсенал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
Сегодня, 5 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем раунде победитель пары встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
