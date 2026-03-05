Гришин: ЦСКА прошёлся катком по «Краснодару» — игра была в одну калитку

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (3:1).

«ЦСКА порадовал, и совсем не порадовал «Краснодар» — они и с «Ростовом» в РПЛ дома играли очень неважно, и в этой игре тоже. ЦСКА просто переиграл «Краснодар» по всем статьям и, как говорится, прошёлся катком по ним. Игра понравилась, но она была в одну калитку со стороны ЦСКА. Что случилось с «Краснодаром»? Они уже третий раз втягиваются в сезон очень тяжело.

Мне кажется, подготовка к сезону у Мусаева построена по-другому. Мы видели, что в начале сезона они проиграли Суперкубок и потом играли два матча очень тяжело. И весной, получается, тоже выдают не очень хороший старт. Но, как говорится, команда играет так, как даёт играть соперник. ЦСКА — молодцы, сориентировались после пропущенного гола, взяли себя в руки и забили три мяча, могли забить ещё больше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.