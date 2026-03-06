«Бавария» — «Боруссия» М: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Боруссия Мёнхенгладбах: во сколько начало матча 25-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 марта, состоится матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
В минувшем туре «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «Боруссия» Мёнхенгладбах выиграла у «Униона» со счётом 1:0. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Байером». Игра состоится 14 марта. Подопечные Херардо Сеоане проведут матч с «Санкт-Паули» (13 марта).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
