«Бавария» — «Боруссия» М: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 марта, состоится матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «Боруссия» Мёнхенгладбах выиграла у «Униона» со счётом 1:0. В следующем туре команда Венсана Компани встретится с «Байером». Игра состоится 14 марта. Подопечные Херардо Сеоане проведут матч с «Санкт-Паули» (13 марта).

Самые большие стадионы мира: