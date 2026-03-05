Скидки
Главная Футбол Новости

Артига: «Рубин» строился вокруг Даку, заменить его невозможно

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о кадровых потерях казанского клуба.

«Приезжая сюда, я рассчитывал на весь состав. Я ждал возможности поработать с Даку, но сейчас он травмирован, это потеря. Хотелось поработать и с Иву, который тоже травмирован. До начала сбора у нас было восемь травмированных игроков, они были на длительной травме. Это проблема. Да, команда строилась вокруг Даку, заменить его невозможно. Но мы должны сплотиться и дать больше, чем можем. Дардан [Шабанхаджай] забил и может забивать больше, каждый должен увеличивать число голов. Для нас это тоже возможность расти, когда все выдадут максимум», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

