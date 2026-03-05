Скидки
Главная Футбол Новости

«Не хватает мастеров». Орлов объяснил, почему «Балтика» не станет чемпионом

«Не хватает мастеров». Орлов объяснил, почему «Балтика» не станет чемпионом
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Балтики». Он объяснил, почему калининградцы не смогут завоевать золотые медали Мир Российской Премьер-Лиги.

— Сможет ли Талалаев сделать из нынешней «Балтики» чемпиона России?
— Трудно ему будет сделать… У него не хватает мастеров, которые забивали бы мячи. Оборону он выстроил, они пропустили 8 голов за 19 туров. Но в атаке нужны мастера, индивидуальные мастера. У Талалаева нет таких игроков, забивных игроков. Поэтому чемпионами им будет очень сложно стать, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
