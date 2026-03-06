Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Монако: во сколько начало матча 25-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начало матча 25-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 6 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре команда Луиса Энрике победила «Гавр» со счётом 1:0. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Нантом» (15 марта). В прошедшем туре монегаски выиграли у «Анже» со счётом 2:0. В следующей игре чемпионата «Монако» встретится с «Брестом» (14 марта).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сафонов высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Гавром», где отыграл «на ноль»

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android