ФИФА пожизненно запретила бывшему инвестору «Химок» заниматься футболом — источник

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности по запросу РФС. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По данным источника, функционеру запрещено заниматься футболом пожизненно и во всём мире.

Садыгов — бизнесмен, бывший инвестор «Химок». При этом формально он не занимал в клубе никаких официальных должностей. В мае 2023 года функционер отмечал, что бюджет «Химок» составляет 1,5 млрд рублей в год — на ближайшие пять лет.

Однако 18 июня 2025 года подмосковный клуб был признан банкротом и официально прекратил своё существование.