Лион — Ланс. Прямая трансляция
Футбол

Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»

Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подверг критике нападающего «Зенита» Александра Соболева. Он выразил сожаление, что футболист такого уровня выступает за сине-бело-голубых.

«Соболеву не повезло. Он конкурирует с игроками-кандидатами в сборную Бразилии. Что тут сделаешь? И ему не хватает координации в движениях, нет стартовой скорости, в одно касание не умеет играть, далеко мяч отпускает, вверху Андраде у него всё выиграл. Я только могу сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит», что они кого-то другого не могут выпустить. Надо брать и наигрывать молодых», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

