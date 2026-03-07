Скидки
Осер — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:00 Мск
Тулуза — Марсель: во сколько начало матча 25-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Тулуза» — «Марсель»: во сколько начало матча 25-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Тулуза» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Тулуза» — «Марсель» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре команда Карлеса Мартинеса уступила «Ренну» со счётом 0:1. В следующем матче Лиги 1 «Тулуза» встретится с «Метцем» (15 марта). В прошедшем туре провансальцы выиграли у «Лиона» со счётом 3:2. В следующей игре чемпионата Франции «Марсель» встретится с «Осером» (13 марта).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
