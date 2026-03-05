Агкацев: шокирует, что в России осталась проблема расизма. Матч нужно было остановить

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию о том, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в адрес форварда «быков» Джона Кордобы во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

— У нас нет никакого желания, чтобы ЦСКА был как-то наказан за те выкрики с трибун, что были по ходу этого матча. Мы этого не хотим. Мы лишь хотим, чтобы такого не повторялось. Меня шокирует, что в России, как оказывается, остаётся проблема расизма.

— Как нужно было поступить?

— Наверное, как в матче «Бенфики» и «Реала». Остановить матч, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.