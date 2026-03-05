Агкацев: шокирует, что в России осталась проблема расизма. Матч нужно было остановить
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию о том, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в адрес форварда «быков» Джона Кордобы во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
— У нас нет никакого желания, чтобы ЦСКА был как-то наказан за те выкрики с трибун, что были по ходу этого матча. Мы этого не хотим. Мы лишь хотим, чтобы такого не повторялось. Меня шокирует, что в России, как оказывается, остаётся проблема расизма.
— Как нужно было поступить?
— Наверное, как в матче «Бенфики» и «Реала». Остановить матч, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
