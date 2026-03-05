Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев: шокирует, что в России осталась проблема расизма. Матч нужно было остановить

Агкацев: шокирует, что в России осталась проблема расизма. Матч нужно было остановить
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на информацию о том, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в адрес форварда «быков» Джона Кордобы во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

— У нас нет никакого желания, чтобы ЦСКА был как-то наказан за те выкрики с трибун, что были по ходу этого матча. Мы этого не хотим. Мы лишь хотим, чтобы такого не повторялось. Меня шокирует, что в России, как оказывается, остаётся проблема расизма.

— Как нужно было поступить?
— Наверное, как в матче «Бенфики» и «Реала». Остановить матч, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Краснодар» гневно отреагировал на видео с разгромленной раздевалкой на стадионе ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android