Экс-игрок ЦСКА Боков: к судейству пусть возвращается «Краснодар». Счёт на табло!

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (3:1).

«Футбол понравился. Он был качественным со стороны ЦСКА. Все голы забивали армейцы и доминировали. К судейству пусть возвращается «Краснодар». Счёт на табло! Даже до удаления ЦСКА был на голову выше по всем моментам. «Краснодар» только по карточкам был впереди. Игра ЦСКА вселяет оптимизм! Не могу сказать, что они реабилитировались после поражения с «Ахматом», но обыграли чемпиона и показали свой уровень», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.