Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Боков: к судейству пусть возвращается «Краснодар». Счёт на табло!

Экс-игрок ЦСКА Боков: к судейству пусть возвращается «Краснодар». Счёт на табло!
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Футбол понравился. Он был качественным со стороны ЦСКА. Все голы забивали армейцы и доминировали. К судейству пусть возвращается «Краснодар». Счёт на табло! Даже до удаления ЦСКА был на голову выше по всем моментам. «Краснодар» только по карточкам был впереди. Игра ЦСКА вселяет оптимизм! Не могу сказать, что они реабилитировались после поражения с «Ахматом», но обыграли чемпиона и показали свой уровень», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

