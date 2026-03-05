Орлов: «Ростов» терзал «Краснодар» в 19-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о матчах «Спартака» и «Краснодара» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые на выезде обыграли «Сочи» (3:2), а «быки» на своём поле одолели «Ростов» со счётом 2:1.

«Забив гол, «Краснодар» остановился, взял паузу. Когда второй гол забили, вы видели, как они радовались? «Ростов» терзал их.

«Спартак» выиграл 3:2. Сложно было. «Спартак» пропустил два мяча. Хотя клуб обновлённый: новый тренер, новые игроки…» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, лидером РПЛ по-прежнему является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», замыкает тройку лидеров «Локомотив».