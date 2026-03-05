Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: «Ростов» терзал «Краснодар» в 19-м туре РПЛ

Орлов: «Ростов» терзал «Краснодар» в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о матчах «Спартака» и «Краснодара» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые на выезде обыграли «Сочи» (3:2), а «быки» на своём поле одолели «Ростов» со счётом 2:1.

«Забив гол, «Краснодар» остановился, взял паузу. Когда второй гол забили, вы видели, как они радовались? «Ростов» терзал их.

«Спартак» выиграл 3:2. Сложно было. «Спартак» пропустил два мяча. Хотя клуб обновлённый: новый тренер, новые игроки…» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, лидером РПЛ по-прежнему является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», замыкает тройку лидеров «Локомотив».

Материалы по теме
Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android