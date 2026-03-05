«Ошибочное решение». В РФС высказались о пенальти в матче РПЛ «Локомотив» — «Пари НН»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН» Рафаэль Шафеев допустил ошибку, назначив пенальти в ворота железнодорожников. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1.
«Могу сказать своё мнение. Здесь не должно быть пенальти. Я был очень удивлён, что система VAR сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка. Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева — он просто бежал. Нога игрока «Пари НН» была в воздухе. Там и произошёл контакт. Судья пришёл к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».
