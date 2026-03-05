Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

«Ошибочное решение». В РФС высказались о пенальти в матче РПЛ «Локомотив» — «Пари НН»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что главный арбитр матча 19-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН» Рафаэль Шафеев допустил ошибку, назначив пенальти в ворота железнодорожников. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Могу сказать своё мнение. Здесь не должно быть пенальти. Я был очень удивлён, что система VAR сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка. Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева — он просто бежал. Нога игрока «Пари НН» была в воздухе. Там и произошёл контакт. Судья пришёл к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».

