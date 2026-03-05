Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему не делает ставки на футбол в букмекерских конторах.

«Я не делаю ставок. Потому что я считаю, что это бессмысленная работа — это как рулетка. Я могу давать расклады, анализ игроков, как играет команда. Но я не могу взять на себя [ответственность] и сказать: «Вот эти выиграют». И вот зачем? Прелесть же футбола в том, что ты пришёл на матч и не запрограммирован на какой-то результат. Представь, как ты расстроишься, если поставишь деньги и твоя команда проиграет. Но каждый выбирает сам, это хорошая история, во всём мире же делают ставки. Это своеобразная игра, адреналин», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».