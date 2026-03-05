Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов объяснил, почему не делает ставки на футбол

Геннадий Орлов объяснил, почему не делает ставки на футбол
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему не делает ставки на футбол в букмекерских конторах.

«Я не делаю ставок. Потому что я считаю, что это бессмысленная работа — это как рулетка. Я могу давать расклады, анализ игроков, как играет команда. Но я не могу взять на себя [ответственность] и сказать: «Вот эти выиграют». И вот зачем? Прелесть же футбола в том, что ты пришёл на матч и не запрограммирован на какой-то результат. Представь, как ты расстроишься, если поставишь деньги и твоя команда проиграет. Но каждый выбирает сам, это хорошая история, во всём мире же делают ставки. Это своеобразная игра, адреналин», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android