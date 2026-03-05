«Прошлого для нас не существует». Альваро Арбелоа — о матче «Реала» с «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Игра пройдёт в эту пятницу, 6 марта, и начнётся в 23:00 мск. Отметим, что два предыдущих матча чемпионата Испании — с «Осасуной» (1:2) и «Хетафе» (0:1) — «Реал» проиграл.

«Нам предстоит выездная игра, которая будет совсем не простой. Игра с отличной командой и тренером, который превосходно справляется со своей работой. Это хорошо подготовленная команда, которая играет с большим энтузиазмом. В тех двух матчах, которые мы не смогли выиграть, мы показали, на что способны. Мы знаем, какого уровня должны достичь, чтобы победить сильного соперника, и что многое зависит от нас самих и от того, на что мы способны. Для нас прошлого не существует, мы думаем только о «Балаидосе» (стадион «Сельты». — Прим. «Чемпионата»), ни о чём больше», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».