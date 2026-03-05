«Не могут выехать». Тренер «Рубина» Артига рассказал, что его семья застряла в Дубае

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, что его семья застряла в Дубае в связи с начавшимися боевыми действиями между Ираном и США. Конфликт также затрагивает ОАЭ и ряд других стран, поэтому воздушное пространство над ними закрылось из-за риска ракетных и беспилотных ударов.

— Франк, ваша семья живёт в Дубае. Как они? Планируют ли переехать в Казань?

— Сложный момент, никто не ожидал такого. Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте и в конце концов будет диалог. Эта страна никак не участвует в военном конфликте с Ираном. Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с «Локомотивом». Если они приедут и воздушное пространство откроется, это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».