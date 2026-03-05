Скидки
Главная Футбол Новости

Артига ответил на вопрос о давлении в «Рубине»

Артига ответил на вопрос о давлении в «Рубине»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о давлении в казанском клубе. Он признал, что заменить многолетнего тренера Рашида Рахимова — это сложно. При этом испанец подчеркнул, что в «Рубине» великолепная атмосфера.

— Франк, работать под давлением непросто. Как справляетесь с этим?
— Когда меняется тренер посреди сезона, который при этом довольно долго работал и работал успешно, это несёт определённые сложности. Но атмосфера в команде великолепная, нас встретили здорово. Согласен с тем, что сейчас наша задача побеждать, — приводит слова Франка Артиги официальный сайт казанского «Рубина».

