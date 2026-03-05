Точилин: «Спартак» и «Динамо» ни на что не претендуют в РПЛ

Российский тренер Александр Точилин высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 5 марта.

«Для «Спартака» и «Динамо» очень важно хорошо выступить в Кубке России. Хотелось бы увидеть что-то подобное, что было в матче ЦСКА — «Краснодар». У них была бескомпромиссная борьба. Сегодня будет хорошее дерби. Будет интересно посмотреть, насколько изменения пошли на пользу. «Спартак» и «Динамо» ни на что не претендуют в РПЛ. Можем увидеть мини-финал сегодня.

Понятно, что в плане логистики и подготовки «Спартаку» пришлось вносить коррективы в Сочи. Счёт 3:2, но сама игра не была напряжённой для «Спартака». Только сегодня увидим, как ситуация с переносом матча повлияла на команду», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.