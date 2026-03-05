«Чего ты лепишь?!» Бубнов — о словах Челестини после матча с «Ахматом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в резкой форме отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после проигранного матча 19-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:1). Челестини сказал, что отсутствие футболистов Ивана Облякова и Мойзеса в этой встрече не оказало какого-либо влияния на итоговый результат.

— Давайте к ЦСКА.

— Челестини после игры [сказал]: не хватало агрессии. Раз. Потом он засадил, что Мойзес и Обляков… «Это не имеет значения, то, что их отсутствие, — это на игру никак [не повлияло]»… Ещё как повлияло! Чего ты ерунду-то лепишь?! И вот здесь уже действительно встаёт вопрос квалификации. Или он лукавит, или же он дуркует. Или же ещё что-то делает. Но во всяком случае он думает, что объективно относится, а на самом деле скрывает свои ошибки или непонимание.

— Но ЦСКА, на ваш взгляд, не лишился шансов на чемпионство, даже несмотря на это поражение?

— Нет, конечно.

— И ЦСКА ближе, на ваш взгляд, к чемпионству, чем «Локомотив»?

— По качеству игры, да, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».