Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чего ты лепишь?!» Бубнов — о словах Челестини после матча с «Ахматом»

«Чего ты лепишь?!» Бубнов — о словах Челестини после матча с «Ахматом»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в резкой форме отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после проигранного матча 19-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:1). Челестини сказал, что отсутствие футболистов Ивана Облякова и Мойзеса в этой встрече не оказало какого-либо влияния на итоговый результат.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

— Давайте к ЦСКА.
— Челестини после игры [сказал]: не хватало агрессии. Раз. Потом он засадил, что Мойзес и Обляков… «Это не имеет значения, то, что их отсутствие, — это на игру никак [не повлияло]»… Ещё как повлияло! Чего ты ерунду-то лепишь?! И вот здесь уже действительно встаёт вопрос квалификации. Или он лукавит, или же он дуркует. Или же ещё что-то делает. Но во всяком случае он думает, что объективно относится, а на самом деле скрывает свои ошибки или непонимание.

— Но ЦСКА, на ваш взгляд, не лишился шансов на чемпионство, даже несмотря на это поражение?
— Нет, конечно.

— И ЦСКА ближе, на ваш взгляд, к чемпионству, чем «Локомотив»?
— По качеству игры, да, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Краснодар» гневно отреагировал на видео с разгромленной раздевалкой на стадионе ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android